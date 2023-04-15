專家：世衞數據顯示全球新冠近尾聲

吳尊友

【本報綜合報道】全國政協委員、中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友周四在北京出席智庫論壇時表示，從世界衞生組織網站公布的全球疫情數據來看，新冠全球大流行已趨於結束，新冠發病和死亡對人類的威脅已不再那麼嚴重。他指出，未來應對新發突發公共衞生事件，仍需做好疾控體系技術支撐、現有醫療衞生人才隊伍調配等工作。

回顧20年來重大公共衞生事件，從2003年非典，2008年的腸道病毒EV71，到2009年的甲流，再到近年的新冠疫情，吳尊友表示從中發現他們的病原體鑑別能力弱，其次是發現突發疫情不夠及時，疫情統計報告能力亦比較弱。內地政府補短板，幾年來建立短時間、多病種、多個實驗室平行鑑別病原體的能力，在新冠疫情爆發後約一周，就把病原體分離出來，破解病毒基因結構序列，並建立「豎到底、橫到邊」、覆蓋全國所有鄉鎮衞生院的傳染病實時報告訊息系統，及以症狀為指標的呼吸道傳染病監測報告訊息系統。

指疫歿率非可靠指標 對於外界質疑新冠病死率很低時內地仍不放開防疫限制，吳尊友以香港5波新冠疫情為例，指第一波疫情的病死率是3.23%，第5波是0.48%，但第一波疫情死亡病例只有3人，第5波卻逾一萬人，因此病死率不是衡量新冠疫情嚴重程度的一個完全可靠指標。