柬國豬仔主謀臨記重囚

聲稱高薪助償債務 電擊毆打困黑牢 台灣人口販運集團從2021年11月起，與柬埔寨共犯組成買賣人口的犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等理由誘騙民眾赴柬工作。台北地方法院周四判處兩個集團主要成員李振豪、林晉宇各囚18年、13年；其餘7名被告分別判囚11年至16年半。李振豪因曾在電影《角頭》擔任臨時演員而備受關注，另台媒形容，今次是首宗台版柬埔寨「賣豬仔」案宣判。

檢方起訴指，以李振豪、林晉宇為首的兩個人口販運集團，利用社交平台刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等招聘廣告，以高薪、輕鬆貸款、可協助清償小額債務等條件，誘騙失業、高額負債等經濟狀況不佳或生活困頓的年輕人前往柬埔寨，由當地買家支配從事電訊詐騙工作，若「豬仔」有不從或業績欠佳，買家便對他們施以毆打、電擊、關入密閉空間，再要求高額贖金。

稱改過向善遭媒體抹黑 台北地院審理後認為，被告雖否認犯行，然而有通訊軟件對話、被告刊登的不實廣告、組織帳表、證人口供等證據，足以證明其犯行。多名被告各自參與的事務有所不同，按照各人參與的部分論罪，法院審酌相關刑罰。

上月底，法院就延長羈押案中多名被告開庭，李振豪表示自己本來已改過向善，但這次官司加上新聞媒體的惡意渲染，把他變成過去那個十惡不赦的壞人。他認為，縱然自己前科纍纍，但對其個人價值判斷不應拘泥前科。他請求法官審酌他有改過向善的心，加上家中母親年屆七旬需要人照顧，讓他有機會保釋。不過法官認為包括他在內的多名被告有逃亡之虞，最後裁定延長羈押各人。

女生陷緬獲救不願返台 台媒指，案發時因媒體大幅報道，國際人道壓力大，柬埔寨當局主動在金邊、西港等詐騙園區清查人口，加上台灣警方接獲家屬報案後提供名單，因此陸續救出不少被害人。另有詐騙團夥為避查緝轉移工作地點，也令被害人有機會趁機逃走。據警方估計，被這兩個犯罪集團誘騙到柬埔寨的被害人共88人，已救出52人，犯罪集團不法所得逾1,470萬元新台幣（約385萬港元）。

另外，台灣日前傳出台中市靜宜大學林姓女學生前往緬甸詐騙園區，在獲得營救後因男友仍在緬甸而不願返台。台媒周四報道，在多方努力下，林女已經和母親通話，不過她仍然不願意返台。本報綜合報道