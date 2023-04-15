熱傳侯友宜選總統 國民黨6月決定

【本報綜合報道】台灣國民黨周三召開中常會，該黨文傳會主委洪孟楷會後表示，國民黨最遲6月18日前徵召總統參選人。呼聲最高的新北市長侯友宜同日直言，他平常就會隨時不斷做好準備，「隨時可以上場」，間接表態願參選明年總統選舉。國民黨秘書長黃健庭周四稱，目前黨內態勢明顯傾向侯友宜，但其後澄清鴻海集團始創人郭台銘尚未出局。

侯友宜難得出席國民黨中常會，期間與黨主席朱立倫互動，備受外界關注。他受訪時稱，肯定「總教練」朱立倫的努力，對方在過程中讓整個團隊凝聚更強力量，黨有黨的規劃與節奏。他指自己歷經15個職位，每個職位都夙夜匪懈，惟有不斷接受挑戰，面對所有困難，才能為人民奉獻最大的心力。

議員籲「棄柯保侯」增勝算 國民黨台北市議員詹為元在周四刊出的專訪中就明年總統選舉預測，民眾黨主席柯文哲能從民進黨身上分走年輕選票，加上只要侯友宜民調領先柯文哲，讓支持柯的淺藍選民「棄柯保侯」，侯友宜就有機會從明年總統選舉中勝出。