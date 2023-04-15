德外長：台海局勢攸關歐盟

博雷利

【本報綜合報道】德國外長貝爾伯克由天津轉抵北京，昨日展開第二天訪華行程，她指兩岸形勢緊張並非與德國和歐盟無關，每天全球貿易量有五成、半導體有七成經過台灣海峽，保持自由開放符合德方利益。因病押後訪華的歐盟外交和安全政策高級代表博雷利稱，北京能否維持台灣海峽和平，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。

針對法國總統馬克龍認為歐洲不應該捲入台灣問題的爭議言論，貝爾伯克指台灣海峽軍事升級對德國來說將是最差的情況，因此德方致力與夥伴合作減緩局勢緊張。她提到馬克龍重申法國對華政策與歐盟一致，歐盟內部即使有歧見，優點是在核心利益和價值問題立場接近並追求共同戰略，馬克龍與歐盟委員會主席萊恩早前一同訪華是非常重要的信號。德國國防部長皮斯托留斯周四訪問荷蘭期間，批評馬克龍提出歐洲不可淪為美國附庸的警告令人遺憾，強調他們從沒成為美國附庸的危險。

歐盟不接受武力改變台海 博雷利因感染新冠病毒而延遲訪問中國，他周四在網上發布原定在北京一個智庫活動演講的內容，表示除了能否維持兩岸和平，北京能否促使俄羅斯從烏克蘭撤軍，也是歐盟對中國恢復信任的關鍵。他希望扭轉歐中關係負面趨勢，但強調中方必須負更多責任；又重申歐盟的一個中國政策不變，不接受以武力改變台灣海峽現狀。

正在訪問美國的波蘭總理莫拉維茨基周四表示，若歐洲尋求與中國建立更緊密的關係，或是一個歷史性錯誤，指摘有關舉措目光短淺，將付出巨大的地緣政治代價。

貝爾伯克