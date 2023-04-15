對台劃設禁飛區 陸稱無關軍演

【本報綜合報道】中國大陸剛結束環台軍演後周四發布航警，稱明日（16日）可能有火箭殘骸墜落台灣以北的東海。台灣傳媒周四引述國安人士證實，中國大陸明日上午將在內蒙古自治區發射一枚氣象衞星，屆時或有火箭殘骸墜落，禁飛與軍演無關。中國大陸外交部昨日表示，報道稱陸方在台灣北部劃設「禁飛區」的說法不準確。

中國大陸航太新聞自媒體「國際火箭發射」微信公眾號周四發文，指中國航天科技集團預定明日上午9時40分在酒泉衞星發射中心，利用長征四號乙運載火箭發射風雲三號G星氣象衞星。越南軍事記者段當（Duan Dang）在Twitter發布火箭軌迹圖，顯示中國大陸為此次發射衞星劃設3個禁飛區，其中兩個在大陸西部境內，第3個則在台灣北部的台北飛行情報區內。微博科學科普博主「PhiLeafSpace」發文稱，上述兩個位於中國大陸的禁飛區分別在寧夏自治區與陝西省，禁飛時間為明日上午9時28分至上午9時56分，分別為長四乙火箭一子級推進器和整流罩墜落區域。

國台辦批台圖升高兩岸對立

中國大陸外交部發言人汪文斌昨日回應有關劃設「禁飛區」一事，指按照慣例民航部門提前發布航天活動影響空域的預告和通告，提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全負責任的做法。針對此次航天活動發布的預告和通告，包含可能影響的空域範圍，他指相關空中交通服務部門應據此採取措施，保障飛行安全。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮亦稱這是慣常做法，批評民進黨當局為一己之私，歪曲事實、欺騙輿論，企圖升高兩岸對立，這種政治伎倆不會得逞。