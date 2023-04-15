傳美售台4套NASAMS 強化防空

整合刺針系統 搭配AIM120導彈 中國大陸解放軍日前在針對台灣的戰備警巡及演習中，展示空中及導彈打擊力量。台灣傳媒昨日引述台灣政府高層人士指，美國計劃向台灣出售4套國家先進地對空導彈系統（NASAMS），強化台灣重要軍用機場及台北防衞戰力。

上述新防空系統藉由Link 16軍事數據資料鏈路，整合台灣陸軍現正使用的復仇者型車載式刺針導彈防空系統，以及新部署的陸射型劍二防空導彈系統，發揮作戰區火力統合、聯合防空的整體防衞效果。NASAMS系統的費用問題目前仍然討論中，但無論是哪種模式渠道，都希望能盡快決定，樂觀期待明年可見成果。該套系統可結合MPQ64哨兵雷達、多型中短程防空導彈等，是功能強大的中短程地面防空系統。

該高層人士又指，新系統相當靈活，依據美國設計及在俄烏戰爭實戰結果，可以搭配AIM120先進中程空對空導彈使用，在空軍基地、跑道遭攻擊導致戰機無法出動時，可以拆下戰機的AIM120導彈移到新系統中使用，增加防空戰力武器使用的彈性。

解放軍渤海北部演習 解放軍昨日凌晨3時至中午12時在渤海北部進行軍事演習，是針對台灣總統蔡英文過境美國進行「聯合利劍」演習後再一次演習。解放軍東部戰區同日發布早前環島演習的影片畫面，空軍派出多型戰機持續在台灣周邊開展實戰課目演練。數架轟6K轟炸機展開跨晝夜飛行訓練，執行遠程精確打擊任務。地面導彈某營聯合反導演練現場，依託空地一體情報體系支撐與在空殲擊機構建協同抗擊網，攔截空中目標。

與此同時，解放軍新疆軍區某火力團近日在天山北麓，展開某輪式地空導彈實彈射擊演練。官兵模擬「敵方」多型靶機採取低空、超低空飛行方式規避雷達搜索，防空分隊各火力單元迅速建立通聯，構建防空火力網，導彈其後升空成功摧毀目標。

另一方面，蔡英文昨日前往台中視導空軍第三戰術戰機聯隊，聽取第三聯隊長吳杏任務簡報，在警戒室了解整備情形。她指該部隊捍衞領空安全，也派遣天駒部隊輪駐馬公，執行防空攔截及聯合作戰，未來繼續提升軟、硬件設施及加強人員訓練。本報綜合報道