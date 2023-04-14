兩岸國際

日本冠軍杧果3.5萬元兩個
日本宮崎縣一個杧果品牌為慶祝成立25周年，昨日舉行拍賣會，成功以60萬日圓（約3.5萬港元）的價格，售出一箱兩顆杧果。該杧果甜度超過15度，是重量在350克以上的最高級品。得標者表示，杧果將在福岡市的百貨公司販售，「因為這是日本第一名的杧果，所以定價也會是第一名」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc