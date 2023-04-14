4月14日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月14日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
日本冠軍杧果3.5萬元兩個
日本宮崎縣一個杧果品牌為慶祝成立25周年，昨日舉行拍賣會，成功以60萬日圓（約3.5萬港元）的價格，售出一箱兩顆杧果。該杧果甜度超過15度，是重量在350克以上的最高級品。得標者表示，杧果將在福岡市的百貨公司販售，「因為這是日本第一名的杧果，所以定價也會是第一名」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230414-0414_00180_085/日本冠軍杧果3-5萬元兩個
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc