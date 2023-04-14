日本冠軍杧果3.5萬元兩個

日本宮崎縣一個杧果品牌為慶祝成立25周年，昨日舉行拍賣會，成功以60萬日圓（約3.5萬港元）的價格，售出一箱兩顆杧果。該杧果甜度超過15度，是重量在350克以上的最高級品。得標者表示，杧果將在福岡市的百貨公司販售，「因為這是日本第一名的杧果，所以定價也會是第一名」。