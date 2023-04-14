留駐230天 美航母駛離地中海

【本報綜合報道】美國海軍航空母艦喬治布殊號結束在地中海長達230天的部署行動，周三向西穿越直布羅陀海峽進入大西洋，啟程返回母港維珍尼亞州諾福克海軍基地。這也意味自2021年12月以來，首次沒有美國航空母艦進駐地中海應對局勢。

喬治布殊號去年8月25日抵達地中海，接替姊妹艦杜魯門號執行美國與北約在區內的展現行動，應對俄羅斯入侵烏克蘭，上述兩艦亦因此沒有按照慣例經埃及蘇彝士運河前往中東。由於駐守敍利亞的美軍部隊上月遭伊朗無人機攻擊，造成美方人員傷亡，美國國防部長奧斯汀之後下令喬治布殊號航空母艦打擊群延長部署地中海。

福特號接替喬治布殊號 接替喬治布殊號部署歐洲的美國航空母艦，將是新一代福特級首艦福特號，預計下月初從諾福克海軍基地出發。值得一提的是，除了喬治布殊號外，美國海軍巡航導彈核潛艇佛羅里達號上周四亦駛離地中海並改為部署中東；該艦擁有強大的常規打擊火力，配備最多154枚戰斧巡航導彈，將在中東協助確保地區海上安全及穩定。