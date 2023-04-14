拜登抵北愛 籲恢復權力分享政府

拜 登

【本報綜合報道】擁有愛爾蘭血統的美國總統拜登，周三繼續訪問北愛爾蘭和愛爾蘭4天之行。他在北愛爾蘭演講時呼籲當地政治領袖恢復權力分享政府，更承諾一旦成事，美方將增加對北愛爾蘭投資至價值60億美元（約468億港元），以促進當地經濟。拜登周三下午轉往愛爾蘭訪問，在當地酒吧和餐廳會見當地政要和民眾。

與辛偉誠商議政策 拜登周二深夜抵達北愛爾蘭首府貝爾法斯特，慶祝北愛爾蘭和平進程《貝爾法斯特協議》簽署25周年，翌日與英國首相辛偉誠茶敍，討論北愛爾蘭經濟投資和一系列外交政策議題。他之後到阿爾斯特大學演講，敦促北愛民主統一黨恢復權力分享政府。民主統一黨歡迎拜登來訪，但指這不會改變北愛爾蘭政治現狀，更不會被拜登收買，表明僅當辛偉誠消除北愛爾蘭與英國脫歐貿易壁壘才恢復權力分享政府。

拜登周三飛抵愛爾蘭首都都柏林訪問，愛爾蘭總理瓦拉德卡迎接。拜登因天雨關係未能夠乘坐直升機，改由一隊裝甲車護送至勞斯郡庫利半島，該處是拜登曾祖父的出生地，並取消參觀祖墳。他之後到訪母親家族故鄉小鎮鄧多克，講話時受民眾歡呼，又用手機與民眾自拍。餐廳東主形容拜登看起來比想像中年輕，牙齒又漂亮。