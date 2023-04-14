網傳烏兵遭俄軍斬首 克宮稱待查

【本報綜合報道】社交網近日流傳據稱是烏克蘭戰俘遭俄羅斯士兵斬首的影片，烏克蘭總統澤連斯基周三怒斥俄軍是「畜生」，克里姆林宮稱影片真實性有待查證。

澤連斯基斥俄兵畜生 影片長約1分40秒，可見一名身穿迷彩服的蒙面人，把另一名穿着制服的男子活生生斬首，被害者表現驚慌，並尖叫着表示自己很痛苦。拍攝現場傳出用俄語慫恿劊子手把受害者人頭割下來的聲音。男子被斬首後，有聲音還說應該把頭顱送給「指揮官」。影片亦顯示，被害者的背心上有烏克蘭三叉戟國徽，同時片中還可以看到綠葉，顯示事件可能在去年夏天發生。另外亦有另一段網上流傳影片顯示，據稱是瓦格納集團的僱傭兵把一個烏克蘭士兵的人頭插在樹枝上，向烏軍示威。

澤連斯基發布影片表示：「有件事世上沒有人能夠忽視，那就是這些畜生如此隨便殺人」。他矢言不會原諒殺人犯，會為被戰火蹂躪的烏克蘭實現正義。烏克蘭外交部庫萊巴表示：「網上流傳着一段俄羅斯軍隊將烏克蘭戰俘斬首的可怕影片。荒謬的是，比伊斯蘭國（IS）還糟糕的俄羅斯正成為聯合國安理會的（輪任）主席。」澤連斯基揚言必須把俄羅斯恐怖分子趕出烏克蘭和聯合國，追究他們罪責。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三回應時表示，斬首影片「很糟糕」，但稱必須核實其真實性。他說：「我們活在一個偽造的世界，首先必須查證這段恐怖影像的真實性…有否發生過，如果有的話，是在何地發生，以及是哪一方的所為。」