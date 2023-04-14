任職美軍基地 群組上載文件 洩密源頭料是青年

美國政府多份機密文件近日在網上流傳，《華盛頓郵報》前天引述消息猜測，源頭洩密者或是一名年僅20多歲、曾在美軍某個軍事基地任職且熱愛槍械男子。由於希望網上平台群組成員能夠知悉真相，他去年底開始透過網絡發布一系列機密文件資料及照片。美國國防部及司法部暫未回應。

經過連番追查，《華郵》成功聯絡兩名來自網上平台Discord私人群組「惡棍混合器中心」（Thug Shaker Central，暫譯）成員。該個私人群組2020年由影片分享網站YouTube其中一個專門講解槍械、防彈衣及其他軍事裝備頻道分拆出來，由一位名叫「OG」網民領導，共有廿多名成員。一眾成員自始不時在私人群組內觀看影片，甚至分享心事，儼如一個家庭。

其中一名未成年成員受訪時稱，OG暗示正在某個禁止使用手機及其他電子設備軍事基地工作，能把工作帶回家中做，自去年年底開始在群組內分享多份疑似機密文件內容逐字記錄。當內容包含情報圈外不明詞語時，OG更會親自翻譯講解。例如，若文件出現「NOFORN」一字，即代表有關資料極其敏感，不可與外國人分享。當談及OG為何分享密件時，他估計對方目的是期望成員能夠了解真相，藉此保護其他人避免受外界影響。

另一名成員則稱，OG年約20多歲，非常健康強壯，甚至受過軍事訓練，與部分瘋狂電影中主角無異，屬部分成員心中偶像。他指自己是群內少數能夠理解機密件內容人士，形容自己好像站在珠穆朗瑪峰一樣，「在某程度上，我覺得自己高於所有人，我知道他們不知道事情」。

涉俄烏戰爭氣球圖片 在訪問中，他提到OG得悉其密件逐字記錄不獲群內其他成員重視後，開始改變發布手法，包括直接拍下密件照片，之後他再上載網絡，內容包括與烏克蘭戰況有關，以及中國高空氣球飛越美國上空圖片等。他指OG有心向群內成員炫耀之餘，同時渴望眾人能夠了解現況。

面對密件外洩風波愈鬧愈大，「惡棍混合器中心」已不再存在。上述受訪成員透露，OG完全理解正在發生事情，以及可能迎來後果，只是不知道如何解決問題，對此感到困惑。當OG告誡成員需保持低調，刪除一切可能與其有關資訊時，他稱眾人為此哭泣，感覺好像失去一名家庭成員。

印紙文件成尋源線索 然而，《華郵》查閱部分流出及由群內成員提供密件照片後發現，OG似乎使用普通紙張打印密件的內容，而其發布密件的照片則影到他所用床鋪、膠水、如何使用瞄準鏡說明書、指甲鉗及鍵盤等物品，或成為美國政府尋找源頭洩密者的線索。本報綜合報道