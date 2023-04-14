朝未接聽韓方致電已一周

【本報綜合報道】南韓統一部昨日表示，北韓當天仍然未接聽韓方通過韓朝聯絡辦公室和軍方通訊線路撥打的電話，已經連續一周斷絕雙方的聯繫。按照日常工作流程，韓朝聯辦每天上午9時和下午5時分別進行工作起始通話和結束通話，韓朝軍事通訊渠道每天上午9時和下午4時各通話一次，但朝方從上周五起一直未接聽電話。

南韓與美國近日舉行聯合軍演，北韓領袖金正恩周一主持軍事會議，稱已經擬定讓敵方無法反應的作戰方案，更疑似用手指指向首爾及京畿道平澤美軍基地。南韓統一部長官權寧世周二罕有發表聲明，對朝方任性失聯的不負責態度表達強烈遺憾。

太陽節前 文藝活動造勢 北韓在已故前領袖金日成第111個生日、即周六（4月15日）的太陽節前夕，舉辦藝術節等各種文藝活動造勢。朝中社昨日報道，內閣副總理李成鶴、黨中央委員會副部長全景哲等人周三在平壤市青年公園戶外劇場，出席四月之春人民藝術節開幕式。文化相承正奎致詞稱，藝術節將豐富地展現領袖金正恩時代主體藝術的真風貌。

另一方面，北韓國家宇宙開發局去年12月曾經宣布，本月前將完成軍事偵察衞星一號的發射準備，外界關注朝方會否在太陽節前後發射，主張和平利用太空的權利。