北韓射導彈 恐墜落北海道 日本一度發全國警報

北韓昨天向朝鮮半島東部海域發射一枚彈道導彈，日本政府指導彈或屬於洲際級，更一度推測可能墜落北海道西南部陸地，透過「全國即時警報系統」呼籲民眾疏散，是日方首次預測朝方導彈落在該國領土。南韓軍方關注北韓試射新型固體燃料洲際彈道導彈的可能性，亦不排除這是發射偵察衞星的相關試驗。

日本防衞省及內閣官房表示，北韓昨天上午7時22分從內陸地區以高角度發射彈道導彈，「全國即時警報系統」上午7時55分發出訊息，指導彈可能上午8時前後落入北海道附近，「請大家立即疏散」。這是日本政府第7次經「全國即時警報系統」發布北韓彈道導彈發射資訊，對上一次是去年11月3日，當時導彈飛越日本上空。

其後更正指威脅消失 惟20分鐘後，日本海上保安廳根據防衞省的情報發布消息，指導彈可能已經墜落；當局其後在針對地方政府的速報系統表示，經查證後確認導彈落在北海道及其附近的可能性消失，「特此更正」。首相岸田文雄事後強調導彈沒有落入日本境內，防相濱田靖一稱無發現導彈飛向日本專屬經濟區海域，指發出疏散指示的判斷妥當。

日本防衞省統合幕僚長吉田圭秀昨天表示，這是日方在二次大戰後首次預測彈道導彈落入境內，批評北韓此舉違反聯合國安全理事會決議，形容是完全不能夠接受。他強調不論預測導彈在何處墜落，北韓頻繁的導彈試射活動對日本構成直接威脅。

南韓聯合參謀本部表示，北韓從首都平壤地區發射這枚導彈，飛行約1,000公里後墜落在朝鮮半島東部海域，但尚未確認朝方是否首次發射固體燃料洲際彈道導彈。

北韓在今年2月8日的人民軍建軍75周年閱兵期間，曾經展示這款導彈。南韓聯合參謀本部一名負責人表示，根據目前的初步分析結果，北韓今次試射新型彈道導彈。

美日8戰機演習回應 因應北韓發射彈道導彈，美國空軍4架F16戰機與日本航空自衞隊4架F2戰機昨天在日本海上空展開戰術訓練，確認即時應對的態勢，強化美日同盟威懾及應對能力。本報綜合報道

北韓在閱兵展示火星17型洲際彈道導彈。 北韓發射彈道導彈位置圖