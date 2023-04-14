馬克龍重申與美結盟 不代表成附庸

馬克龍

【本報綜合報道】法國總統馬克龍上周訪華接受訪問，主張歐洲應該避免因台灣議題捲入美國與中國大陸衝突，並減少對美國依賴，言論引發的風波繼續發酵。他周三結束訪問荷蘭時堅持己見，重申法國與美國成為盟友，不代表要成為美方附庸。

遭特朗普批評奉承中國 馬克龍與荷蘭首相呂特舉行聯合記者會時表示：「成為盟友並不意味成為附庸，不意味我們沒有權利獨立思考。」他重申法國支持台灣的現狀，支持「一中政策」，並尋求和平解決兩岸局勢的方法。法國財長勒梅爾周三表示，法國和歐洲希望走一條獨立於美國與中國大陸的政策道路，但強調法國仍然是美國強大可靠的盟友，持續與華來往亦很重要。對於馬克龍提出歐洲要減少依賴美國，亦不要在台灣問題捲入中美對抗，勒梅爾解釋對方多年來一直提倡有關做法，形容外界爭議是無事生非；又提到對方曾經要求北京就涉台問題展開更多對話、緩和在台周邊的軍事行動。

與此同時，美國前總統特朗普周三接受訪問時表示：「我的朋友馬克龍，已經去了中國，奉承中國。」馬克龍回應道：「（我）對前總統特朗普的評論無話可說，因為他有份造成局勢升級。」法國一名高級外交官回應時形容特朗普「卑鄙」，並提到特朗普2017年11月訪問北京期間，也曾經表示「不會把貿易逆差歸咎於中國」。

法艦沿中線以西穿台海 台灣國防部情報室次長顏有賢周三證實，一艘法國軍艦近日從南向北穿越台灣海峽。台灣傳媒指與過去英美等國軍艦沿中線以東航行不同，該艦罕有在中線以西、中國大陸沿海航行，認為是軍事上的宣示，顯見法國與中國大陸之間的關係更緊密。