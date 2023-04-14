台中民安演習 美方派員觀摩

【本報綜合報道】台灣台中市全民防衞動員暨災害防救演習（民安9號）舉行，昨早展開兵棋推演。市長盧秀燕證實地方的民安演習首次由國防部作為上級指導單位，美國亦獲國防部邀請來觀摩，演習首次納入戰爭項目，並佔演習的70%。

首次加入戰爭項目 盧秀燕表示，近年美國與中國大陸關係對峙，台灣海峽形勢緊張，因此高度重視今年民安演習，當天演習全程由她擔任指揮官主持指導，上午是兵棋推演，下午是民安演練。今年首度納入「戰爭災害搶救」。她認為平時多做一分準備，戰時才能夠減少一分損害，但強調市民毋須驚慌，民安演習主要是預作準備，希望不會發生。

被問及美國是否派員觀摩時，盧秀燕稱國防部邀請美方到來觀摩，包括美國國防部和相關單位，但不能夠進一步說明和評論相關內容和細節。當天演習分為兵棋推演和綜合實作兩階段，盧秀燕率市政府多位局處首長和各區區長參與。演習模擬三鐵遭解放軍攻擊，驗證市政府平時累積的戰備能量，以及戰時運作的轉換應變能力。