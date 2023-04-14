美眾院要員訪台 遭北京制裁

【本報綜合報道】中國大陸外交部昨日宣布，即日起對美國國會共和黨眾議員、眾議院外交事務委員會主席麥考爾採取反制措施，指摘他頻繁採取干涉中國內政、損害陸方利益的言行，近期率團竄訪台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

共和黨參議員 赴台晤蔡英文 根據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第十五條規定，北京決定對麥考爾採取以下反制措施，包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，對其本人不予簽發簽證、不准入境。麥考爾上昨日率領跨黨派國會代表團訪問台灣，行程包括會見台灣總統蔡英文、拜會立法院，進入議場觀看施政總質詢等，上周六回國。

另一方面，美國國會共和黨參議員霍文昨首次訪問台灣，他希望美國能夠如期交付台方採購的軍事設備，此行是了解彼此如何合作加強台灣防衞，美台應該形成阻嚇力量促進區域和平。蔡英文指期待和美國在各領域展開更多合作，也希望積極推動洽簽台美避免雙重課稅協定，為雙方企業提供更多利基，共同創造更多成長及繁榮；相信霍文會繼續支持促進台美經貿合作，打造更安全、具韌性的民主供應鏈。

麥考爾