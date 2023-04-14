大陸發航警 火箭殘骸4‧16或墜台灣北部 台預料飛行管制影響33個航班

【本報綜合報道】中國大陸原定本月16日至18日在台灣北方劃設禁飛區，經台灣交通部抗議後，飛行管制時間由3天縮短至只在首天上午9時30分至57分實施。台灣交通部長王國材昨日表示，預料飛行管制影響33個航班，這個時段相關航班將往南飛行。中國大陸福建海事局同日發布航警，指本月16日早上9時至下午3時，在東海特定水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止駛入，其通報的坐標正是位於台灣北方。

王國材昨日上午在立法院接受訪問時表示，中國大陸周二以電報方式通知將從事航太活動。

部分航班將往南飛 王國材指台灣交通部透過渠道與陸方溝通，台北飛行情報區共有18條國際航道通過，區域繁忙，包括往來東南亞、東北亞、北美洲的航班，中國大陸劃設這樣的區域將影響眾多國際航線，包括對台灣機場升降影響嚴重，一天影響大約160個航班。

王國材續指台灣交通部周三與日本福岡飛行情報區溝通，在飛行管制27分鐘內的相關航班，會離開原本的航道往南飛，由台北飛行情報區去接福岡飛行情報區。這些航班航程或因此增加不多於一小時，目前未有航班取消，航道往南偏避過相關區域後，估計影響不大。昨日也發布航船通告，讓所有商船和漁船避開有關區域。