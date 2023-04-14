抗衡解放軍 強化反斬首能力 台憲兵擬倍增至萬人

中國大陸結束對台灣的環島戰備警巡及演習後，台灣傳媒昨天引述台軍人士報道，負責中樞警衞、維護首都衞戍區核心安全的憲兵指揮部，計劃把現有5,000名官兵的員額增至約10,000人，加強反斬首戰力及防護關鍵基礎設施。

調整各項武器增加目標 報道指，憲兵指揮部研擬官兵員額加倍一案，未來如果確定擴編，也將與一年制義務役官兵服役單位配合，戍守關鍵基礎設施；全案配合國防部兵役制度轉換及防衞作戰兵力需求，目前仍然研議尚未敲定。

因應憲兵部隊擴編，部隊配備的武器裝備需求量亦大幅增加，軍方已經調整各項武器系統需求量的期程及數量目標，包括雲豹八輪裝甲車、紅隼反裝甲火箭彈、保護台北都會區空域的刺針便攜式防空導彈。

各縣市將設專屬後備旅 後備部隊方面，台軍人士指除了金門及馬祖是成立後備中心性質的後備部隊外，全台各縣市將成立縣市專屬的後備旅，並一律冠上縣市名稱增強後備部隊在地認同感，例如今年2月成立的台中市後備旅，與陸軍現行部隊採用數字如269旅的做法不同。軍方去年設立4個縣市後備旅，預料今年也設立數量相同的後備旅，同時重點招募退役軍官士官擔任後備旅的教官，由於在縣市戶籍地服務，目前招募人數踴躍。

台灣憲兵指揮部主要任務包括保護總統及副總統，有總統府「禁衞軍」之稱。根據憲兵指揮部官方網站，該部隸屬國防部，主掌國家安全情報、軍事警察、協力警備治安、衞戍首都、支援三軍作戰，下設軍事幕僚單位、政治作戰部、督察室；軍事幕僚單位包括軍事情報處、警務處、後勤處，負責情報與軍事偵察、憲兵作戰等。

對於解放軍東部戰區的對台演習，台灣有評論認為是針對早前過境美國、與美國國會眾議院議長麥卡錫會面的台灣總統蔡英文，意味中國大陸未來動武的方式是斬首戰，透過消耗台軍的物質及精神戰力、麻痹台軍的抵抗意志等，當時機成熟就精確打擊或捕獲台方領導人，所以台軍應該妥善準備反斬首戰，反登陸戰並不是重點。

解放軍演習 東風11A現身 另一方面，解放軍東部戰區昨天在官方微博發布火箭軍部隊演練影片，出現相信是東風11A型短程彈道導彈，射程由東風11型的300公里增至600公里，有能力打擊台灣島上重點目標。

東部戰區表示，部隊連日來持續展開跨晝夜、高強度實戰化演練，以隨時保持即停即打能力狀態。經過一輪火力突擊後，部隊迅速撤收裝備，並向新目標地域推進。部隊圍繞臨機更換發射陣地、啟用備份單元、更改打擊目標等課目持續展開實兵實案訓練，提升「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」的核心能力。本報綜合報道