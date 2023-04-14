體總副局長涉違紀免職

杜兆才

【本報綜合報道】內地針對體壇的反腐風暴持續，中央紀委國家監委本月1日通報，國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。人社部昨日發布消息，表示國務院免去杜兆才的國家體育總局副局長職務。

現年63歲的杜兆才曾經是吉林冰球隊和八一冰球隊運動員，退役後在瀋陽體育學院學習，2002年3月出任遼寧省體育局副局長；6年前進入足球領域，涉身足球管理工作，2018年10月成為國家體育總局副局長。他在去年第10屆東亞足聯代表大會上，以唯一候選人身份當選主席，任期4年，但不久前競選國際足協理事會理事失敗。

杜兆才曾負責足球相關工作 此前國家體育總局網站顯示，杜兆才負責足球相關工作，對接國際足協、亞足聯、國務院足球改革發展部際聯席會議等。中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源今年2月被通報受查，之後杜兆才主持會議，強調中國足球協會黨委和中國足球協會堅決擁護、堅決支持紀檢監察機關對陳戌源審查調查，惟46天後他也出現在通報上。