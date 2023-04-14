地方病防治工作 內地納經濟及社會規劃

內地傳媒周三報道，地方病作為生物地球化學性疾病，一旦防治措施減弱或撤除，疾病容易捲土重來，必須長期鞏固、維持綜合防治措施，才能夠從源頭預防控制地方病危害。根據上述方案，到2025年底各部門計劃實現七大行動目標，分別是持續消除碘缺乏危害、消除大骨節病和克山病危害、消除燃煤污染型地方性氟砷中毒危害、持續控制飲水型地方性氟中毒危害、基本消除飲水型地方性砷中毒危害、有效控制飲茶型地氟病危害、有效控制水源性高碘危害。

方案又要求加大重點地區和重點人群監測力度，定期展開重點地方病流行狀況調查，準確反映和預測地方病病情和流行趨勢；同時繼續加強地方病訊息化建設，加強地方病資訊管理，提高防治資訊報告的及時性和準確性，並強化監測與防治干預措施的有效銜接。