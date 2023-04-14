中老鐵路首開國際客運列車 途經8車站 全程10.5小時
【本報綜合報道】連接中國與老撾的中老鐵路首趟國際客運列車，周四上午8時08分從雲南昆明南站開往老撾萬象，從當天起昆明至萬象可以實現乘火車即日通達。
雲南昆明至老撾萬象
周三上午從昆明開出的首趟D887次列車「復興號」，當晚6時38分抵達萬象。列車全程經停8個車站，其中4個位於中國境內，分別為昆明南、普洱、西雙版納、磨憨，其餘4個車站磨丁、琅勃拉邦、萬榮、萬象位於老撾境內。連同鐵路口岸通關時間在內，旅途全程時間為10小時30分。
從萬象開往昆明的首趟D888次中老鐵路國際旅客列車，周三上午8時08分開出。該名為「瀾滄號」的列車由中國企業製造，車身塗裝為代表老撾國旗的紅藍白三色。列車有9節車廂，定員720人，根據旅客量分為跨境車廂和非跨境車廂，車上提供老中英三語服務。在國際旅客列車開通前，該列車服務於老撾境內旅客運輸。
中老鐵路2021年12月3日開通以來，截至本月12日中國段累計發送旅客1,188萬人次，老撾段累計發送旅客220萬人次，共發送363萬噸跨境貨物。
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