旱情艱巨 高雄瀕斷水

急鑿10井 擬增建兩海水化淡廠 台灣今年久旱不雨，當中高雄水情比百年大旱嚴峻，主要水源高屏溪呈大面積乾涸狀態。台媒周三報道，行政院核定2023年穩定南部供水抗旱計劃，將於高屏溪沿岸增鑿10口抗旱水井，並於高雄南北部各建一座海水化淡廠，以穩定供水。

水利署多元開發水資源，與高雄市政府水利局於高屏溪沿岸開鑿50口抗旱水井，其中上游荖濃溪畔14口因屏東農民擔心影響取水停工，其餘抗旱水井將於本月底完工，水利署將增鑿10口抗旱水井應對，爭取下月中旬建成。

水利署支援高雄緊急海淡機組，將提前本月27日產水，可增加日供水1.5萬噸。該署亦將在當地增設兩座海水化淡廠，今年評估可行性，未來每日共可產水25萬噸。該署同時開發荖濃溪伏流水，正在招標，料於2026年完工。高雄每日民生用水150萬噸，實施減量供水後降至136萬噸。在水情吃緊下，當地持續亮起減量供水的橙燈燈號，氣象專家預估梅雨可能5月才來。

專家料梅雨於5月才出現 行政院長陳建仁於周二在高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、水利署長賴建信等人的陪同下，赴高屏溪溪埔伏流水視察及聽取簡報。陳建仁指出，除了開鑿抗旱水井，淡海機組也在施工，另外跨縣市區域合作也很重要。

另外，台南市玉井、楠西、左鎮及南化山區農作產業，亦因灌溉水短缺而大受影響。台南市長黃偉哲早前向中央水利署爭取水車、供水桶協助灌溉山區農業，動水車已於周三起載水至供水點，不少農民早早前來取水，並感謝市政府幫忙，讓農作可以順利生長。本報綜合報道