兩岸國際

最貴三文治盛惠1680元
昨日是美國焗芝士日，紐約一間餐廳限時重推全球最昂貴三文治，它以每份售價214美元（約1,680港元），創下健力士世界紀錄。三文治由法國香檳麵包、白松露牛油、波多利卡馬背芝士及可食用金箔等製成，並配以南非龍蝦番茄濃湯作為蘸醬。
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