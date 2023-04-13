最貴三文治盛惠1680元

昨日是美國焗芝士日，紐約一間餐廳限時重推全球最昂貴三文治，它以每份售價214美元（約1,680港元），創下健力士世界紀錄。三文治由法國香檳麵包、白松露牛油、波多利卡馬背芝士及可食用金箔等製成，並配以南非龍蝦番茄濃湯作為蘸醬。