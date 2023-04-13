米高佐敦戰靴拍賣 1727萬元創天價

【本報綜合報道】美國NBA傳奇巨星、「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）一對曾穿着出賽的球鞋，前日在紐約首次拍賣，以220萬美元（約1,727萬港元）成交，創下實戰球鞋拍賣價紀錄。

鞋身有簽名 售出的球鞋「Air Jordan XIII」為佐敦於1997至1998年賽季、代表芝加哥公牛隊出戰NBA總決賽第二回合時，所穿的13號尺碼球鞋。當時他獨取37分，帶領球隊以93比88，戰勝猶他爵士隊，最終贏得總冠軍。佐敦在戰靴簽名後，送給更衣室一名球僮，答謝對方幫自己找到一件丟失外套。蘇富比拍賣行沒有公布買家或賣家身份，未知球僮何時出售球鞋。

此前相關球鞋拍賣紀錄同為佐敦所締造，他職業生涯初期所穿的一雙Nike Air Ships鞋款，2021年以150萬美元（1,177萬港元）成交。佐敦於1998年NBA總決賽穿着的球衣，去年以1,010萬美元（約7,878萬港元）拍賣成交。