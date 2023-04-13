緬軍空襲 反對派稱百人被殺

大批婦孺喪命 國際特赦組織譴責 緬甸軍政府承認，周二早上空襲西北部實皆省反對派控制區域，擊斃穿着平民衣服的武裝分子。有反抗組織指多達100人死於空襲，當中20至30人是兒童，另有50人受傷，預料傷亡人數會再上升。

村莊賀行政辦公室揭幕 事發於早上7時，當時有300人在一條村莊內慶祝一個行政辦公室揭幕，加上適逢緬甸新年，不少鄰村村民前來慶祝。此時突然有一架戰機飛至上方，向人群投擲炸彈。目擊者表示，戰機離去後一架米35武裝在空中盤旋攻擊村莊長達20分鐘。戰機其後折返村莊內上空，向抬走屍體的村民開火，有民兵組織和其他反對派的領袖被炸死。及至下午5時半，戰機再次飛臨村莊上空投彈。

事後現場一片頹垣敗瓦，一幢建築物燒剩支架，不少村民一邊痛哭尖叫，一邊尋找孩子。有傷者因傷勢過重乘坐電單車往醫院期間死亡，不少婦孺的屍體殘缺不全，部分失去頭部及四肢，有人更在地上發現人肉。今次空襲成為軍政府政變上台兩年多以來，傷亡最嚴重的一次。

美促緬軍政府遵人道法 緬甸軍政府發言人指，空襲地區由反政府的民族團結政府及緬甸人民國防軍控制，空襲有平民死傷，是因為他們被迫協助恐怖分子。國際特赦組織批評空襲冷血，再次呼籲避免出口的航空燃料落入緬甸空軍手中，並敦促聯合國安理會採取有效行動追究緬甸軍方責任，如轉交國際刑事法院。美國國務院副發言人帕特爾對事件深表關注，促請緬甸軍政府遵守國際人道法規定的義務，包括保護平民。前年2月至本年1月期間，緬甸至少600人死於軍政府空襲。本報綜合報道