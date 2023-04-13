白宮顧問致電沙特王儲 商伊朗問題

【本報綜合報道】美國白宮國家安全顧問沙利文與沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼周二通電話，沙利文歡迎沙特阿拉伯爭取更全面路線圖以結束也門內戰的努力，美方全力支持。二人亦討論伊朗問題，沙利文重申不能讓伊朗擁有核武。

沙特阿拉伯與伊朗早前在中國斡旋下同意恢復外交關係後，沙特阿拉伯代表團周日到也門首都薩那與也門叛軍青年運動會談，並在會上尋求也門永久停火。美國總統也門特使蘭德金本周亦到沙特阿拉伯首都利雅德跟進談判，美國中央情報局局長伯恩斯上周在沙特阿拉伯與該國情報官員會面。知情人士指，各方將近達成協議，可能在未來7天至10天內成事；華府官員則指白宮對此審慎樂觀，談判仍然複雜。