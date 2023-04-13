美軍文件外洩 揭97名北約特種兵駐烏

一份日期標示為今年3月23日的文件顯示，至少有5個國家的特種部隊派駐烏克蘭，其中英國派出50人佔最多，之後依次是拉脫維亞的17人、法國15人、美國14人和荷蘭一人，文件沒有交代特種部隊的所在位置及執行甚麼任務。有報道指，這份文件顯示上述特種部隊可能受北約特殊作戰總部指揮，但沒有具體說明組織的細節。英國國防部沒有回應事件，僅在Twitter發文指外洩文件的內容存在「嚴重的不正確性」，可能是假訊息，建議讀者謹慎對待。