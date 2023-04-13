美軍文件外洩 揭97名北約特種兵駐烏
【本報綜合報道】美國國防部多份機密文件外洩，內容持續曝光。英國傳媒周二披露一份今年3月的美軍文件，顯示合共有97名北約特種部隊士兵派駐烏克蘭，以英國士兵佔最多，其餘分別來自美國、法國等。
一份日期標示為今年3月23日的文件顯示，至少有5個國家的特種部隊派駐烏克蘭，其中英國派出50人佔最多，之後依次是拉脫維亞的17人、法國15人、美國14人和荷蘭一人，文件沒有交代特種部隊的所在位置及執行甚麼任務。有報道指，這份文件顯示上述特種部隊可能受北約特殊作戰總部指揮，但沒有具體說明組織的細節。英國國防部沒有回應事件，僅在Twitter發文指外洩文件的內容存在「嚴重的不正確性」，可能是假訊息，建議讀者謹慎對待。
奧斯汀稱必定找出源頭
美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀周二首度開腔回應事件，奧斯汀強調華府嚴肅看待事件，必定會找出洩密源頭，亦會與國際夥伴和盟友保持合作。他上周四獲悉有文件外洩，發現有兩份文件2月28日和3月1日在網上發布，已經轉介司法部調查，一定會查到水落石出。布林肯表示，美方已經向盟友和合作夥伴作高級別對話，確保華府情報安全的承諾。
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