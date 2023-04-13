馬克龍訪荷 退休改革掀怒火 演講遭示威攔阻

法國總統馬克龍周二抵達荷蘭，展開為期兩天的國事訪問，當天發表演說談到安全與經濟事務的「歐洲主權」，再次強調獨立自主對歐洲非常重要。現場有示威者打斷演講，指控他以不民主的方式，推動爭議性的法國退休改革。

這次訪問是23年來首位法國總統造訪荷蘭，馬克龍與太太抵達阿姆斯特丹時，受到荷蘭國王亞歷山大與王后的迎接。馬克龍夫婦與荷蘭王室成員一同站在王宮外，立正聽取樂隊演奏法國國歌。馬克龍的座駕抵達時，現場有少數人歡呼。當他去到位於阿姆斯特丹歷史中心區、王宮附近的國家紀念碑準備獻花時，一小群抗議馬克龍退休制度改革的人士，他們短暫高舉橫額，上面用法文寫着「我們不會被擊退」。

指歐洲不能依賴他國 馬克龍在海牙的國際人權研究和政策中心以英語發表演說，開始不久時兩名女性抗議者高舉寫有「暴力與偽善總統」的標語，會場另一邊也有一名男抗議者高舉抗議標語。有聽眾高喊：「法國的民主何在？我們何時失去了民主？」馬克龍回應指：「社會辯論非常重要。各位如果對我們在法國所討論的事有問題，我都可以答覆。」

馬克龍在演說指歐洲應該保持開放，同時維護歐洲的經濟主權，只有這樣才能夠自主選擇合作夥伴，將命運掌握在歐洲人的手中；歐洲應該保持自己的發展模式，不能夠依賴從屬於其他國家。馬克龍日前訪問中國，期間接受美法兩國傳媒訪問，提到歐洲必須減少對美國的依賴，又提到要避免因台灣問題而捲入中美兩國的衝突。

台灣立法院院長游錫堃周二表示，馬克龍的作為令他感到疑惑，「自由、平等、博愛是退流行了嗎？是入憲以後就可以不管了？還是民主先進國家可以不管其他國家人民的死活？」歐盟委員會發言人馬梅重申，歐盟堅決反對以武力改變台灣海峽現狀；歐盟外交和安全政策發言人瑪斯拉莉稱，兩岸局勢惡化對全球產生巨大影響。本報綜合報道

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