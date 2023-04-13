國台辦促民進黨 撤除政治藩籬

台灣前總統馬英九早前率領學生訪問中國大陸，期間提到推動兩岸年輕人交流是迫切任務。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日強調，只有台灣民進黨當局撤除政治藩籬，兩岸交流才能夠恢復正常，歡迎更多台灣鄉親到大陸尋根祭祖，認祖歸宗，又批評台灣總統蔡英文過境美國花費不菲。（綜合報道）