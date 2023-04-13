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加拿大眾院組團訪台 晤蔡英文
台灣總統蔡英文昨日在總統府接見加拿大眾議院外交及國防事務訪問團，這是大陸近日進行環台軍演後，蔡英文首度接見外賓。她強調，面對威權主義不斷擴張，民主陣營積極團結顯得格外重要。訪問團成員之一的自由黨議員麥凱表示，這次團員組成偏重在國防與安全議題，展現加拿大對台灣面臨挑戰的重視。（綜合報道）
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