4月13日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月13日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
台擬擴參與國際論壇 夥美商討
美國國務院發言人辦公室周二表示，美國在台協會與台駐美代表處召集美國國務院和台灣外交部等機構代表，周一討論美國支持擴大台灣在聯合國體系與其他國際論壇參與事宜，重點是下月舉行的世界衞生大會以及國際民航組織近期的活動。新聞稿未公布與會者名單或層級。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230413-0413_00180_007/台擬擴參與國際論壇--夥美商討
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc