台擬擴參與國際論壇 夥美商討

美國國務院發言人辦公室周二表示，美國在台協會與台駐美代表處召集美國國務院和台灣外交部等機構代表，周一討論美國支持擴大台灣在聯合國體系與其他國際論壇參與事宜，重點是下月舉行的世界衞生大會以及國際民航組織近期的活動。新聞稿未公布與會者名單或層級。（綜合報道）