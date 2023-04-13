布林肯晤菲官 稱不尋求圍堵中國

布林肯

【本報綜合報道】美國和菲律賓周二在華盛頓舉行美菲外長防長對話，美國國務卿布林肯重申，負責任地管控美中關係符合美國利益，美方不尋求新冷戰和圍堵中國，他期待在條件成熟時訪華。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯同日表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭挫敗和西方國家團結，降低北京武力攻台灣的信心，稱武力犯台不是必然。

布林肯、美國防長奧斯汀、菲律賓外長馬納羅和菲律賓防長加爾韋斯會晤後見記者，被問及與中國的關係似乎持續變差時，布林肯指美中關係是最重要也是最複雜的關係之一，它有不同方面，包括競爭性、合作性，在某些情況下更具對抗性，美國需要負責任地處理與中國的關係，目標是和平、安全、穩定和創造機會，不是要搞新冷戰，不是為了遏制中國，但美方將非常積極地捍衞自身價值觀和利益，同時準備在符合雙方利益的領域合作；若果美中找到合作方法，這將使所有人和世界受益。

被問及美國一旦因台灣而與中國大陸爆發衝突，美國將如何運用在菲律賓新增的軍事駐點，奧斯汀沒有正面回答，僅表示新增駐點是讓美菲兩國軍隊有機會共同訓練，增加互操作性，在發生天災等危機時能快速提供人道支援，同時加強聯合震懾態勢。

CIA局長：京減低攻台信心 另一方面，伯恩斯表示，美國現時的評估是中國大陸領導層懷疑能否以可接受的代價成功攻台，相信是北京觀察到俄軍在烏克蘭的經歷，對此感到更清醒和加深疑慮，但不一定削弱北京控制台灣的長期決心。他又稱，中央情報局和整個美國情報界真正擔心的，是中國大陸領導人已經指示解放軍在2027年前做好成功攻台的準備。

伯恩斯