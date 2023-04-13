美25承包商將訪台 討論聯手製無人機

【本報綜合報道】日本傳媒《日經亞洲》周二報道，大約25間美國國防承包商代表下月初訪問台灣，討論聯合生產無人機及彈藥，是2019年以來再有美國大型軍事產業代表團訪問台灣。有美國高級官員表示，華府呼籲部分歐洲國家協助武裝台灣。

代表團由前美國太平洋海軍陸戰隊指揮官魯德爾（Steven Rudder）率領，此行是促進美台防衞企業合作，台灣對無人機、水面及水下無人艦艇，以及彈藥生產均感興趣。美國代表團包括數名擁有無人機專業知識的國防承包商，將尋求機會與台灣共同研發無人機及提供先進技術。此外，美方代表團亦希望拜訪台灣總統蔡英文。

美官員籲歐洲助武裝台 拜登政府一名高級官員指，美方認為台灣應該從各種不同來源採購武器。台灣近年軍購幾乎全來自美國，消息人士指美國推動歐洲國家對台售武，瑞典是其中之一。由美國雷神導彈與防務公司、英國航太系統公司瑞典子公司博福斯聯合研發的神劍制導炮彈，用於精確打擊及加強台灣防衞能力，但出口往台灣必須獲得瑞典同意。