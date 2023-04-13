外媒爆：大陸劃台灣北部為禁飛區

原定4‧16至4‧18 台抗議後縮到27分鐘 解放軍結束針對台灣的環島戰備警巡及演習後，昨日傳出中國大陸以「從事航太活動」為由，計劃本月16日至18日在台灣北方空域實施禁飛區。由於時機敏感，消息引發外界高度關注。台灣交通部證實收到對岸通報，經抗議後獲得改為僅本月16日在台北飛行情報區內，劃設警示區管制飛行，歷時只有27分鐘。

英國傳媒最先引述知情人士指，中國大陸計劃在台灣北方85海里處劃設禁飛區，位於台灣防空識別區內。報道提到這會擾亂台北飛行情報區，影響往返東北亞及東南亞六成至七成的航班，以及往返台灣、南韓、日本、北美洲的航班。解放軍去年夏天「封鎖」台灣外海舉行演習及導彈射擊，回應時任美國國會眾議院議長佩洛西訪台，受影響空域及航道範圍極廣，亞太區包括香港、南韓的航班需要改道及繞飛。

航太活動為由 恐影響航班 台灣國防部情報室次長顏有賢回應指，中國大陸發布的禁飛區主要內容以航太活動為主，不外乎是衞星或通訊的發射任務，不論是日本、南韓或美國，受影響的國際航道非常多，相關部會正在協處，都會有所掌握，強調軍方會配合部會持續關注。

台灣交通部表示，中國大陸民航部門周二通知台方，以從事航天活動為由在上述3天的每天早上9時至下午2時，逕自在台灣管轄的台北飛行情報區內，劃設管制飛行的警示區。台灣交通部認為時間之長是國際僅見，嚴重影響該飛行情報區的飛行管理，衝擊往來航班飛行權益及安全更為重大，於是昨天以難以執行為由，要求中國大陸民航部門更改並且表達嚴正抗議，獲得答覆改為本月16日早上9時30分至57分。

韓指或載具相關物體掉落 南韓交通部透露，中國大陸告知當天的禁飛時段中，會有與發射載具相關的物體在台灣北方掉落，又指途經的航班可能延誤但毋須改道；日本亦證實接獲相關通報。根據空中任務通知系統（NOTAM）資料，中國大陸此前發布兩個禁飛區，實施日期及時間均為本月16日早上9時28分至56分，地點是中國大陸境內，與酒泉衞星發射中心當天的發射活動有關。中國大陸外交部昨日表示，不了解有關禁飛區的情況。

另一方面，台灣國防部公布截至昨日上午6時，解放軍8艘次艦艇及35架次飛機在台灣周邊海空域活動，其中15架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。台灣軍方人士向傳媒透露，周三上午監控到解放軍電子偵察艦在花蓮縣新社村以東52海里處，另一艘護衞艦在花蓮縣秀林鄉以東31海里處，距離台灣鄰接海域僅7海里。

美航母及山東號 續位處同區 美國海軍周二表示，由航空母艦尼米茲號、神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦德凱特號與邁耶號組成的航空母艦打擊群，正在台灣以東的菲律賓海執行多領域全方位及整合行動，使盟友及夥伴安心，並準備好回應尋求破壞地區穩定者的脅迫行為。同日拍攝的衞星圖像亦顯示，曾經參與對台演習的解放軍航空母艦山東號，在台灣東部海岸296公里外的海域，疑似與901型綜合補給艦查干湖號展開海上補給作業。本報綜合報道

台北飛行情報區與台灣防空識別區範圍 美國航空母艦尼米茲號在菲律賓海準備出動艦載戰機。 解放軍航空母艦山東號及其編隊參與針對台灣的演習。