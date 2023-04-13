兩岸國際

外媒爆：大陸劃台灣北部為禁飛區

中國大陸曾在酒泉衞星發射中心發射長征四號丙運載火箭。（中新社圖片） 中國大陸曾在酒泉衞星發射中心發射長征四號丙運載火箭。（中新社圖片）
中國大陸曾在酒泉衞星發射中心發射長征四號丙運載火箭。（中新社圖片）
原定4‧16至4‧18 台抗議後縮到27分鐘
解放軍結束針對台灣的環島戰備警巡及演習後，昨日傳出中國大陸以「從事航太活動」為由，計劃本月16日至18日在台灣北方空域實施禁飛區。由於時機敏感，消息引發外界高度關注。台灣交通部證實收到對岸通報，經抗議後獲得改為僅本月16日在台北飛行情報區內，劃設警示區管制飛行，歷時只有27分鐘。
英國傳媒最先引述知情人士指，中國大陸計劃在台灣北方85海里處劃設禁飛區，位於台灣防空識別區內。報道提到這會擾亂台北飛行情報區，影響往返東北亞及東南亞六成至七成的航班，以及往返台灣、南韓、日本、北美洲的航班。解放軍去年夏天「封鎖」台灣外海舉行演習及導彈射擊，回應時任美國國會眾議院議長佩洛西訪台，受影響空域及航道範圍極廣，亞太區包括香港、南韓的航班需要改道及繞飛。
航太活動為由 恐影響航班
台灣國防部情報室次長顏有賢回應指，中國大陸發布的禁飛區主要內容以航太活動為主，不外乎是衞星或通訊的發射任務，不論是日本、南韓或美國，受影響的國際航道非常多，相關部會正在協處，都會有所掌握，強調軍方會配合部會持續關注。
台灣交通部表示，中國大陸民航部門周二通知台方，以從事航天活動為由在上述3天的每天早上9時至下午2時，逕自在台灣管轄的台北飛行情報區內，劃設管制飛行的警示區。台灣交通部認為時間之長是國際僅見，嚴重影響該飛行情報區的飛行管理，衝擊往來航班飛行權益及安全更為重大，於是昨天以難以執行為由，要求中國大陸民航部門更改並且表達嚴正抗議，獲得答覆改為本月16日早上9時30分至57分。
韓指或載具相關物體掉落
南韓交通部透露，中國大陸告知當天的禁飛時段中，會有與發射載具相關的物體在台灣北方掉落，又指途經的航班可能延誤但毋須改道；日本亦證實接獲相關通報。根據空中任務通知系統（NOTAM）資料，中國大陸此前發布兩個禁飛區，實施日期及時間均為本月16日早上9時28分至56分，地點是中國大陸境內，與酒泉衞星發射中心當天的發射活動有關。中國大陸外交部昨日表示，不了解有關禁飛區的情況。
另一方面，台灣國防部公布截至昨日上午6時，解放軍8艘次艦艇及35架次飛機在台灣周邊海空域活動，其中15架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。台灣軍方人士向傳媒透露，周三上午監控到解放軍電子偵察艦在花蓮縣新社村以東52海里處，另一艘護衞艦在花蓮縣秀林鄉以東31海里處，距離台灣鄰接海域僅7海里。
美航母及山東號 續位處同區
美國海軍周二表示，由航空母艦尼米茲號、神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦德凱特號與邁耶號組成的航空母艦打擊群，正在台灣以東的菲律賓海執行多領域全方位及整合行動，使盟友及夥伴安心，並準備好回應尋求破壞地區穩定者的脅迫行為。同日拍攝的衞星圖像亦顯示，曾經參與對台演習的解放軍航空母艦山東號，在台灣東部海岸296公里外的海域，疑似與901型綜合補給艦查干湖號展開海上補給作業。本報綜合報道
台北飛行情報區與台灣防空識別區範圍台北飛行情報區與台灣防空識別區範圍
台北飛行情報區與台灣防空識別區範圍
美國航空母艦尼米茲號在菲律賓海準備出動艦載戰機。美國航空母艦尼米茲號在菲律賓海準備出動艦載戰機。
美國航空母艦尼米茲號在菲律賓海準備出動艦載戰機。
解放軍航空母艦山東號及其編隊參與針對台灣的演習。解放軍航空母艦山東號及其編隊參與針對台灣的演習。
解放軍航空母艦山東號及其編隊參與針對台灣的演習。
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