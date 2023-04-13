車撞電騎士拖行兩公里 女司機認知情加速拒停

湖南省婁底市女司機肖××去年9月撞倒前方另一女司機謝×後，任由對方被其汽車拖行約兩公里，直至遇到交警才停車。案件前天在婁底市婁星區人民法院開庭審理，法庭決定擇日宣判。謝×丈夫日前受訪時哭訴，妻子至今依然沒有自理能力，不知能否康復，「希望法院能公平、公正、公開地判決」。

內媒前天報道，謝×丈夫周先生在訪問中證實，他去年12月16日收到婁底市婁星區人民檢察院送達《被害人訴訟權利義務告知書》，內容提到警方已把犯罪嫌疑人肖××涉嫌交通肇事、危險駕駛案一案移送起訴至法院。

失自理力 夫花百萬治療 周先生另外提及，由於妻子被拖拽時臉部朝地，因此滿面都是傷痕之餘，就連全身也有三分之一面積嚴重擦傷，且造成特重型閉合性顱腦損傷，生活不能自理，也不能說話及走路，情況仍然不樂觀。他哭訴：「她（謝×）的意識有時候清醒，能知道我們說甚麽，有時候根本不清醒；飲食方面也不太好。」

通電者要求 繼續駕車拖行 對於妻子無辜遇上橫禍，周先生提到治療費用已經達到90多萬元人民幣（約103萬港元）。為了照顧妻子，他辭去快遞工作，一家人基本完全失去收入，兩名10多歲還在上學孩子只能交給長輩照顧，坦言醫療費用無法預估，目前只能拖欠醫院醫療費，而一家老小生活開支則依靠到處借錢解決。

在法院庭上，被告肖××前天承認自己第一時間就知道撞倒謝×，由於當時正與另一人梁××通電話，於是一度停車。她稱由於梁××建議她繼續駕駛，於是在未有落車查看任何情況之下繼續駕車行駛。

當被問及案件進展時，婁底市婁星區人民法院回覆稱，由於案情疑難複雜，法庭決定擇日宣判。惟周先生稱，他作為案件的證人，未能參與庭審旁聽，只能寄望法院能夠公開、公平、公正判決。

案情指，肖××2022年9月2日晚上11時52分左右駕駛一輛私家車，在婁星區吉星路一帶由南往北行駛，期間追撞前方一架由謝×駕駛二輪電動車。惟她沒有停車或落車察看，反而加速逃離現場。由於謝×捱撞時，其衣衫捲進肖女私家車左前方位置，導致一直遭到拖行，直至交警截停私家車才得以免受折磨。惟其面部朝地，身上衣服破損，只能躺在地上等待救援。

酒精檢測結果顯示，肖××酒精含量是每100毫升血液、呼氣或尿液內含124.51毫克酒精，超出法定限度。內地律師稱，由於肖××涉犯交通肇事罪，加上存在逃逸情節等，可被判3年以下有期徒刑或拘役。惟他亦提到，在交通事故肇事後逃逸或存在其他特別惡劣情節，違者可被處以3年以上至7年以下有期徒刑。本報綜合報道