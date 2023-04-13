沙塵罩17省市區 浙江空污嚴重

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布沙塵暴藍色預警，受冷空氣大風影響，預計當天早上8時至今日早上8時，新疆南疆盆地和東部、內蒙古中西部、河北、北京、天津、江蘇、上海、湖北中北部、浙江北部等17省市區的部分地區，出現揚沙或浮塵天氣。沙塵天氣向南推進，跨越長江，浙江多地空氣質素達嚴重污染等級。

浙江中北部部分地區空氣質量等級昨日早上達到中度到重度污染，局部嚴重污染，浙南沿海被大霧籠罩，大霧與沙塵齊飛；紹興市和杭州市達到嚴重污染等級，嘉興市和湖州市為中度污染等級。省氣象局宣傳科普首席專家樓茂園表示，雖然沙塵暴刮不到浙江，但是受顆粒物輸入影響，空氣質素會短暫轉差。該省周四受低壓倒槽影響，預計有陣雨或雷雨，結束本次沙塵污染過程。

再有冷空氣影響 南方將降雨 由昨日至周六，再有一股冷空氣影響內地，西北、華北等地仍多大風和沙塵，氣溫波動起伏。南方未來3天降雨範圍仍然較大，其中江南、華南北部及貴州等地周四及周五將有一次明顯降雨過程，湖南、江西、湖北東部等地部分地區有大到暴雨。