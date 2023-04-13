高雄市長否認台積電延設廠

【本報綜合報道】台灣晶片代工龍頭台積電高雄廠原定明年正式投入28納米廠量產目標，但市場傳出建廠計劃延遲，有議員批評是「政客撈完選舉紅利、建商賺滿現金，房價卻爆掉」。高雄市市長陳其邁昨強調，台積電投資高雄不變；經濟部長王美花亦指稱，相關的工程正在推進，需要政府協助的部分他們都會協助。

王美花昨日在立法院委員會聯席會議前受訪表示，台積電把台灣作為全球研發中心與製造中心不變，重提台積電全球研發中心即將完成，將進駐8,000名高階工程師人才，台積電在台持續發展。她否認配套沒做好，或是利用台積電來鞏固地方選舉的說法，並強調持續關注台積電與美國政府討論晶片法案一事。

陳其邁指工程順利 台積電不評論 陳其邁稱台積電投資高雄不變，工程順利推動，相信高雄是台積電投資台灣最佳夥伴；又指機會是留給準備好的人，應辦事項協助，他們都全力配合台積電投資台灣計劃。台積電昨再傳出南部、中部與新竹科學園區等多個擴產計劃亦將放緩，唯獨美國新廠與日本熊本廠進度不變。台積電回應指目前處於法說會前緘默期，不便評論。

陳其邁