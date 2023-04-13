賴清德代表民進黨選總統

郭台銘訪美再赴日 力爭藍營提名 台灣民進黨昨天召開中執會，正式提名黨主席賴清德為該黨明年總統選舉參選人。他強調大選並非「戰爭與和平」而是「民主與專制」選擇，台灣事實上已經是「主權獨立」的國家，不必另外宣布獨立，台灣社會沒有統獨問題。

賴清德出席提名記者會發表約15分鐘談話，表示台灣有土地、有人民，並定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，是一個「主權獨立」的國家；又稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」，「中華民國台灣的前途必須由2,300萬人民決定」。他續指，歷次民意調查顯示絕大多數的民眾反對統一，也不接受「一個中國原則」、「九二共識、一國兩制」。

正值中國大陸解放軍剛剛結束針對台灣的環島戰備警巡及演習，賴清德強調戰爭沒有贏家，警告若北京對台灣發動戰爭，將造成中國大陸難以承受的全球性災難。他明言在中國大陸放棄武力進犯前，台灣必須增強全民國防力量，同時結合理念相近的民主盟友，共同努力對中國大陸產生有效的威懾，主張「實力才能帶來和平」。

不接受九二共識 強調戰爭沒贏家 與此同時，賴清德表示不放棄和平的機會，將秉持對等及尊嚴的原則，展現自信，展開兩岸對話和交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力，一起應對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，達到「和平共榮」的目標。

另一方面，台灣鴻海集團始創人郭台銘上周結束訪問美國行程返台後，隨即宣布將全力爭取國民黨總統選舉提名。他昨天啟程訪問日本，現身台北松山機場，對於傳媒提問僅稱「回來再說」；被追問「對國民黨或是自己有信心嗎」時，回應稱對台灣有信心。郭台銘辦公室未言明會去多少天、訪日具體行程；外界根據先前釋出的訊息，認為他今次日本行可能也跟訪美一樣，是「科技經濟開拓之旅」其中一站。本報綜合報道