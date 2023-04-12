美國俄勒岡州一間動物園近日宣布，園內一隻8歲非洲白紋牛羚本月1日誕下一隻幼崽。動物園非洲區負責人戈麥斯（Kelly Gomez）表示，近200年前地球上白紋牛羚數量僅剩17隻瀕臨絕種，成立保護區後數量增至2,500至3,000隻，而今次白紋牛羚幼崽的誕生證明，人類可為野生動物帶來良性改變。