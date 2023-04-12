戰勝癌魔感激護士 昆省少年決心學醫

澳洲昆士蘭省布里斯班一名少年自幼因患病需經常到醫院接受手術或治療，儘管成長過程大部分時間都在醫院度過，但這不但沒有令他厭惡醫院，更以此作為未來的職業志向，希望能成為一名醫生，回饋那些挽救他生命的「白衣天使」。

18歲的卡蘭德（Will Carland）在18個月大時被診斷患有急性淋巴細胞白血病，其食道和氣管隨後又出現問題，導致他進食時食物會進入肺部或令他嘔吐。醫生們當時需以其胃部的一部分建造管子，連接至他的食道上，手術風險非常大。

術後曾多次住院 雖然手術成功，但卡蘭德在接下來的17年間需定期到醫院就診，且持續接受檢查和手術，期間至少入院120次，住院時間從一天至8周不等，所幸他早前接受了最後一場手術，並把該條管子取出，身體狀態也逐漸轉好。

卡蘭德憶述童年時光充斥着與護士和醫生在醫院舉行薄餅派對，以及和父親、兄弟一同玩耍的畫面，他表示即使自己的生活與常人不同，但是並不會感到悲傷，更形容現在的生活很美好。他強調醫生在其生命中是一個非常重要的角色，因此將這一職業定為人生目標，他現於昆士蘭大學攻讀生物醫學科學學位，未來打算轉到醫科，逐步向夢想進發，幫助更多患者恢復健康。本報綜合報道