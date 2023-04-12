直播行兇 不滿被炒動殺機 美銀行槍擊5死

美國肯塔基州路易斯威爾市中心一幢銀行大樓周一早上發生槍擊案，警方證實至少5人喪生、9人受傷，而槍手已經死亡。報道指，槍手是涉事銀行的職員，他得知將被解僱後懷恨在心，最終回到銀行大開殺戒，更在網上直播行兇過程。

警方表示，槍手是23歲銀行職員斯特金（Connor Sturgeon）。槍手於早上8時半左右，帶同AR15步槍，到任職的老國民銀行（Old National Bank）的會議室，向銀行職員開槍。現場傳出多下槍聲，警員接報後到場，槍手向警員開槍，警員還擊，將槍手擊斃。傷者已被送往當地醫院，其中包括兩名警員。路易斯威爾都會警察局較早在社交網上，呼籲民眾避開案發區域。

目擊者表示他們聽到樓內傳出槍響。從電視台畫面可以看到現場聚集多輛警車，有人被送上救護車帶離現場。肯塔基州長貝希爾事發後趕往現場，呼籲民眾為所有受影響的家庭和路易斯威爾市祈禱。貝希爾透露，他有一名好朋友在槍擊案中喪生，據指為63歲銀行高級副總裁。路易斯威爾市市長批評這次槍擊是有針對性的邪惡暴力行為。

斯特金曾在涉事銀行當實習生，去年獲正式聘用，負責企業融資和投資組合。其高中同學形容斯特金精於多項運動、聰明和受歡迎。據指斯特金有自殺傾向，他最近得知將被解僱後懷恨在心，犯案前向朋友發短訊，指自己要在銀行大開殺戒，並向父母留下字條，表示要在自己工作的地方作出攻擊。警方表示，槍手在自己的社交網Instagram帳戶直播槍擊過程，片段已被移除。

拜登籲共和黨採取行動 美國總統拜登譴責槍擊事件，他在社交網站表示，他和妻子吉爾為死者和受影響人士祈禱，又指美國再次為毫無意義的槍枝暴力事件哀悼，而太多美國人正在為共和黨的不作為付出生命的代價，他再次呼籲共和黨議員對槍械暴力採取行動。本報綜合報道