美密件揭埃及擬向俄供4萬枚火箭

【本報綜合報道】美國政府機密文件外洩事件繼續發酵，白宮國家安全委員會發言人柯比前天承認，暫未確定事件是否已經受控，亦不肯定會否再有更多密件曝光。他形容事態嚴重，總統拜登上周已經聽取匯報，並一直跟進事件。

除了柯比，國防部發言人馬爾同日表示，網上流傳文件對國家安全構成非常嚴重風險，且有可能散播不實資訊，但沒有證實它們真實性。他稱國防部仍在調查事件及外洩範圍，已經採取措施仔細研究資料是如何流傳。

與此同時，《華盛頓郵報》前天披露，美國中東盟友埃及計劃製造4萬枚火箭運往俄羅斯。報道引述一份2月17日文件指出，西西與埃及軍方高官談及向俄提供炮彈及火藥一事。另一份2月1日文件則提到，西西指示疑似軍工生產國務部長、名為薩拉赫丁的官員，透過供應埃及軍隊名義向工廠落單生產火箭。薩拉赫丁回應時稱，如有必要會下令工人輪班工作，藉此回報俄方援助。埃及外交部發言人稱，埃及始終堅持不捲入烏克蘭危機，並承諾與危機各方保持同等距離，支持聯國憲章及國際法。

烏軍防空導彈瀕耗盡 另一方面，《華爾街日報》同日報道，美國國防部在外洩機密文件中提到，烏克蘭大部分防空導彈將在下月前耗盡，並且承認協助烏方尋找更多防空彈藥是一項艱巨任務，理由是大部分擁有防空導彈國家已把庫存轉讓烏軍。報道引述美方評估，烏克蘭需要12套愛國者導彈系統或SAMP-T防空系統等才能提供足夠防空覆蓋。烏克蘭空軍發言人拒絕評論機密文件真偽。