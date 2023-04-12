傳美長期監聽 韓急否認

戰況機密外洩 首爾官員對話在列 美國政府多份分析烏克蘭戰況機密文件近日外洩，包括南韓時任國家安保室室長金聖翰與時任外交秘書官李文熙上月對話內容，引發美方監聽及竊聽韓方，以及南韓總統府辦公室保安系統出現漏洞質疑。南韓總統府辦公室昨天表明，上述疑惑純屬無稽之談。

自上周四起，多間美媒報道美國政府機密文件外洩，內容揭示美方滲透俄羅斯安全及情報部門之餘，亦有監聽及竊聽盟國南韓，甚至嘗試監視烏克蘭軍事及政治領袖。

報道另提及，受制於美方壓力，金聖翰與李文熙上月曾討論韓方應否向烏提供炮彈。針對上述報道，總統室否認金聖翰與李文熙曾在總統府大樓內展開相關對話，有傳已向有關人士核實情況，其中金聖翰已表明部分報道內容並不屬實。

自尹錫悅當選南韓總統後，總統府辦公室由青瓦台遷至現址。多名相關人士昨天接受韓聯社訪問時強調，總統府搬遷時，國家安保室及總統警護處已在現時大樓配置健全保安系統，即使在大樓內對話也不可能被人竊聽或監聽。總統室亦稱，在總統府地下掩體舉行國安會會議內容絕不可能被人竊聽或監聽。

韓美防長質疑文件偽造 另一方面，總統室相關人士昨天亦向記者們重申，涉及此次竊聽及監聽爭議其他國家不曾搬遷總統府、總理室或國家機構。被問及上述說法與白宮事實上承認監聽是否存在差異時，他稱由於各方質疑外洩文件真偽，美國政府正對此展開調查，應先查清事實後再採取後續措施。

至於國家安保室第一次長金泰孝昨天前往仁川國際機場，準備啟程赴美，展開為期5天訪問，就尹錫悅月底訪美事宜與美方協調。他指韓美防長較早時間曾就有關報道通話，雙方一致認為多數資訊屬於偽造，並強調美媒報道美國政府機密文件外洩是在美國本土發生問題，應由美國司法部查明真相及幕後推手，預計相關調查可能需要一段時間。當被問到此次風波是否會成為韓美同盟關係發展變數時，他重申不會成為變數。

韓美日安全會議商朝核 在監聽及竊聽陰霾下，南韓國防部同日公布，韓美日安全會議將於當地周五在美國華盛頓舉行，與會者分別是南韓國防部國防政策室室長許泰根（音譯）、美國國防部印太事務助理部長拉特納、日本防衞省防衞政策局局長增田和夫，將討論北韓核導威脅、地區安全局勢、韓美日之間國防軍事合作推進方向等多議題。本報綜合報道

尹錫悅 金泰孝