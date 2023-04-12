泰國海軍 接收華製登陸艦

泰國皇家海軍周一證實，泰國軍方代表在上海中華造船廠接收一艘071ET型船塢登陸艦。該艦計劃於4月27日抵達泰國，將用於潛艇補給。隨着中泰雙方簽署交付證書，該艦亦成為東南亞地區最大的現役軍艦。泰國皇家海軍將派出另一組官員，討論是否購買中國製造的潛艇引擎。（綜合報道）