兩岸國際

泰國海軍 接收華製登陸艦

泰國皇家海軍周一證實，泰國軍方代表在上海中華造船廠接收一艘071ET型船塢登陸艦。該艦計劃於4月27日抵達泰國，將用於潛艇補給。隨着中泰雙方簽署交付證書，該艦亦成為東南亞地區最大的現役軍艦。泰國皇家海軍將派出另一組官員，討論是否購買中國製造的潛艇引擎。（綜合報道）
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