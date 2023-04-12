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馬克龍對台言論 歐掀爭議
法國總統馬克龍日前強調歐洲避免因台灣議題捲入中美衝突，並強調歐洲要戰略自主，不要跟隨美國，言論引起「對華政策跨國議會聯盟」不滿，強調馬克龍不代表歐洲。歐盟委員會發言人馬梅昨日重申，歐中關係建基於「一個中國政策」，堅決反對單方面以武力改變台海現狀，拒絕評論成員國個別領導人的講法。（綜合報道）
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