中澳達協議 解決大麥進口爭端

黃英賢

【本報綜合報道】澳洲外長黃英賢昨表示，澳洲與中國達成協議解決大麥進口爭端，澳洲會暫停在世界貿易組織的訴訟，中國則在3個月內加快審查對澳洲大麥徵收的進口關稅，如果需要可能會延長至第4個月，她預期葡萄酒關稅糾紛都會有類似結果。

華審議關稅 澳停世貿申訴 在北京，外交部發言人汪文斌指，中方願同澳方一道進一步落實兩國領導人峇里島會晤達成的重要共識和中澳外交與戰略對話成果，本着相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，推動兩國之間重建互信，雙邊關係重回正軌，並在過程中，通過建設性磋商，平衡解決各自在經貿問題上的關切，共同造福兩國人民。

汪文斌另強調，中澳互為重要的經貿合作夥伴，兩國經濟結構高度互補，改善維護發展好中澳關係不僅符合兩國人民的根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。中國於2020年向澳洲大麥和葡萄酒徵收反傾銷和反補貼關稅，澳洲向世貿申訴，成為中澳近年的摩擦源頭之一，兩國解決大麥關稅問題是關係改善的迹象。

另外，汪文斌表示，外交部副部長馬朝旭將應邀於本周訪問澳洲和斐濟，並舉行新一輪政治磋商。