蔡英文指陸軍演致台海不穩

【本報綜合報道】中國大陸解放軍周一宣布完成一連3天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，台灣總統蔡英文同日深夜在社交網頁發文，指她身為總統，代表台灣走向世界，無論出訪友邦、過境美國，與國際友人交流，不止是行之有年，更是台灣民眾共同期待，然而大陸藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，不是一個大國的負責任態度。她又指，雖然大陸的軍演告一段落，但台灣軍隊及安全團隊會持續堅守崗位，捍衞台灣。