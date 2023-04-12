蔡英文指陸軍演致台海不穩
【本報綜合報道】中國大陸解放軍周一宣布完成一連3天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，台灣總統蔡英文同日深夜在社交網頁發文，指她身為總統，代表台灣走向世界，無論出訪友邦、過境美國，與國際友人交流，不止是行之有年，更是台灣民眾共同期待，然而大陸藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，不是一個大國的負責任態度。她又指，雖然大陸的軍演告一段落，但台灣軍隊及安全團隊會持續堅守崗位，捍衞台灣。
陸委會批評不理性
同日晚上，台陸委會透過新聞稿表示，陸方藉故挑起台海及區域緊張情勢，不理性的軍事挑釁行徑嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，引發國際社會關切，陸委會再度表達譴責。陸委會指出，蔡英文依慣例出訪、過境，互動往來友好國家，均屬正當權利行使。中共藉此對台施加針對性軍事恫嚇，企圖脅迫台灣接受其政治主張，此等蠻橫作為引發台灣人民高度反感，無法獲得國際社會認同。
陸委會又呼籲北京以相互尊重態度，及早改採文明方式解決兩岸各種歧見，務實改善兩岸關係。陸委會強調，台灣政府堅定捍衞主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從。台灣將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進的不負責任作為。
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