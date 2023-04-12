演習結束 解放軍艦機繞台持續

【本報綜合報道】中國大陸解放軍東部戰區圍台島演習周一結束。大陸官媒表示，東部戰區海軍數艘艦艇周二持續於台島周邊海域開展實戰化訓練，檢驗各級指揮員組織指揮能力和武器裝備作戰效能。徐州艦在台島以東海域執行戰備巡邏任務；另一海域，西安艦進行導彈超視距對海打擊訓練。

單日91架次打破紀錄 台灣國防部表示，目前仍有9艘次解放軍軍艦持續在台灣周邊海域活動，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控、應處。解放軍當日上午再編組軍機分自北、中、南部逾越中線，自清晨6時起至上午11時共計偵獲殲10、殲16及蘇30戰機，空警200等各型機26架次，其中14架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，執行戰備警巡。至於周一清晨6時至周二清晨6時，台方合共偵獲解放軍軍機91架次，打破大陸戰機擾台的最高單日紀錄。

大陸軍事科學院研究員趙小卓介紹，本次環台島戰備警巡和聯合利劍演習，可分為三個階段。第一階段是奪取制空權、制海權、制訊息權。第二階段是打擊台島上軍政目標、台軍作戰體系及快速移動目標。第三階段是一方面封島，一方面拒止外部勢力干預。

在軍演期間，解放軍導彈護衞艦徐州號周一現蹤台灣東部海域，台灣海巡署的花蓮號及海軍巡防艦宜陽號全程監視，相距僅5海里。台媒周二公布雙方廣播錄音，台軍稱「不得進入我24海里鄰接區，我將被迫採取驅離行動」，解放軍回應指「24海里鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分，破壞兩岸和平穩定的是台獨」。台軍隨後表示「不追求軍事對抗，希望和平穩定」，解放軍則強調「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府」。