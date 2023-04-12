中方促日停止侵犯領土 不得插手台灣

林芳正

【本報綜合報道】中國與日本官員周一在日本東京舉行高級別海洋事務磋商，中方在會上就日方近期在東海、釣魚島、南海及台海等的消極動向闡述嚴正立場，要求日方停止侵犯中方領土主權，不得插手台灣問題，並再就日方排放核污水計劃表達關切。日方在會談中強調台灣海峽和平穩定的重要性。

會議由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，及日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕共同主持。日方官員在會上，就中俄在日本周邊頻繁進行軍事活動表達嚴重關切，關注中方在東海開採油氣。日方強烈抗議中方對日本排放核污水計劃，持續對外發表未基於科學依據的訊息。

林芳正就首腦會談諮詢中方 雙方於會上達成多項共識，包括盡早啟用中日防務部門已建成的海空聯絡機制直通電話，繼續加強防務領域交流；同意全面落實《中日漁業協定》，爭取盡快重啟中日漁委會，繼續合作打擊非法捕魚等，雙方原則上同意今年內舉行第16輪海洋事務高級別磋商。另外，共同社昨引述消息報道，林芳正上周日參與日中外長會談時，曾就兩國首腦舉行電話會談一事詢問中方意願。