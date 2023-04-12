日《外交藍皮書》指華是最大戰略挑戰

【本報綜合報道】日本外務省昨日發布2023年版《外交藍皮書》，形容中國的外交政策和軍事發展是「最大戰略挑戰」，措詞較去年使用「強烈安全關切」更嚴厲。日本更首次對中國和俄羅斯軍事關係感憂慮，將密切關注中俄在日本領土附近頻繁演習。在北京，外交部斥日方沿襲抹黑中國的陳詞濫調，渲染所謂的中國威脅，無理干涉中國內政。

日本外相林芳正昨在內閣會議匯報《外交藍皮書》，不點名批評一些國家基於獨特歷史觀、價值觀和自我主張，加強挑戰現有國際秩序。報告形容，俄羅斯入侵烏克蘭成為後冷戰時代結束的象徵，令國際社會面臨歷史轉捩點。在國際功能失調下，世界各地的外交緊張和對抗案件可能升級。

重申與俄韓爭議島嶼主權 藍皮書中首次提出，日本與亞洲、非洲和拉丁美洲等「全球南方」發展中國家深化合作，從而克服多邊主義下的價值觀和利益差異。藍皮書形容南韓是日本的「重要鄰國」，未如去年使用雙邊關係「處於極其困難的狀態」表述。然而，藍皮書重申主張擁有獨島（日本稱竹島）領土主權，南韓已召見日本駐韓大使館總括公使熊谷直樹，提出正式抗議。藍皮書也指「北方四島」（俄稱：南千島群島）「是日本不可分割的一部分，現在被俄羅斯非法佔據」。對此，俄羅斯克宮發言人佩斯科夫強調，俄方不會接受提出這種問題或發表此種言論。

華偵察船繞日 現身伊豆群島 外交部汪文斌重申，中俄軍事合作不針對第三方，完全符合國際法和國際實踐，不對任何國家構成威脅，也輪不到其他人說三道四。中方敦促日方糾正錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗。

另外，日本防衞省統合幕僚監部周一表示，中國海軍電子偵察船開陽星號，當天出現在伊豆群島海域的毗連區，並向西航行。開陽星號早前進入日本海，並穿越津輕海峽南下，航程幾乎圍繞整個日本。